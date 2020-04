In Form der Kaffeefilter: Melitta fertigt Corona-Schutzmasken

Bald eine Million Masken pro Tag

Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta Bentz, sagt nun über die neue Produktschiene: "Mit unseren Produktionskapazitäten sind wir in der Lage, in kürzester Zeit sehr hohe Mengen an Atemmasken herzustellen." Die kurzfristig entwickelten Masken würden in einem ersten Schritt mit einem Clip oder mit Gummibändern befestigt.

In der ersten Produktionswoche vor Ostern sei bereits rund eine Million Masken gefertigt worden. Möglich seien bis zu eine Million Masken pro Tag. Wenn genügend Material geliefert werde, könnten diese Stückzahlen auch nochmals um ein Vielfaches erhöht werden.

Melitta-Atemschutz auch in den USA und Brasilien

Außer in Deutschland will Melitta auch in Fabriken in den USA und Brasilien Atemmasken für Nord- und Südamerika herstellen. Außerdem sei geplant, auch Masken der besonders hohen Standards FFP2 und FFP3 zu entwickeln.