In fast jedem Produkt unterm Christbaum steckt ein Stück China

Ob Elektroartikel, Handys, Gartenmöbel, Sonnenschirme, Outdoor-Bekleidung, Schuhe, Spielzeug, Sportartikel, Fitnessgeräte – die Aufzählung ließe sich fast beliebig lange fortsetzen. Darüber hinaus kommen auch viele Branchen in Europa, von denen man es nicht annehmen würde, ohne China nicht mehr aus. „Fahrradproduktion wäre ohne China in Europa nicht mehr möglich“, sagt Till.

Alles eine Preisfrage

Der Grund, warum so viele Produkte aus China nach Europa eingeführt werden, ist einfach: „Der Preis“, sagt Till. In den 80er- und 90er-Jahren wurde China mehr und mehr zur verlängerten Werkbank Europas. Das hat so lange funktioniert, so lange die Transportkosten niedrig waren. Doch das ändert sich gerade dramatisch. Durch das hohe Transportaufkommen in der Containerseeschifffahrt hat sich der Mietpreis für einen Container von 2.000 auf 20.000 Dollar verzehnfacht. Und diese gestiegenen Kosten werden 2022 auf die Konsumenten abgewälzt, ist Till „zu 100 Prozent überzeugt“.