In der Finanzwelt geben jetzt Frauen den Ton an

Mit der französischen IWF-Chefin Christine Lagarde und Weltbank-CEO Kristalina Georgieva sind übrigens auch zwei der Spitzenpositionen mit Frauen besetzt. Was zeigt, dass etwas an der These dran ist: Wenn Frauen erst einmal Spitzenpositionen besetzen, folgen auch automatisch mehr Frauen in weiteren Toppositionen nach.