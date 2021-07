Immofinanz verkauft Logistik-Immos um 536 Mio.

Die börsennotierte Immofinanz stößt ihr gesamtes Logistikportfolio im Wert von 536 Mio. Euro an den US-Finanzinvestor Blackstone ab. Der Kaufvertrag ist unterschrieben, der Deal soll im ersten Quartal unter Dach und Fach gebracht werden, so das Unternehmen am Montag.

Der endgültige Kaufpreis wird erst später feststehen - "auf Basis einer Bilanz, die zum Zeitpunkt des Closings erstellt wird", so eine Sprecherin zur APA.

Die Transaktion umfasst sämtliche 36 Logistik-Bestandsimmobilien, also Lagerhallen und -flächen, mit einer vermietbaren Fläche von rund einer Million Quadratmetern. Die meisten Objekte befinden sich in Deutschland (24), der Rest in Ungarn (5), Rumänien (3), Polen (2), der Slowakei (1) sowie in Russland (1).

Blackstone kauft außerdem drei in Bau befindliche Projekte in Hamburg sowie Bukarest und Ploiesti ( Rumänien) mit einer vermietbaren Fläche von etwa 65.000 Quadratmetern, die noch die Immofinanz fertigstellt. Weiters erwirbt der Finanzinvestor Grundstücksreserven. Blackstone wird sämtliche Objekte in seine europäische Logistikplattform Logicor integrieren, heißt es.

"Kaufpreisrelevant ist ein Immobilienwert von rund 536 Mio. Euro abzüglich offener Baukosten für die drei Projektentwicklungen in Höhe von rund 28 Mio. Euro. Der Immobilienwert entspricht damit in etwa den Buchwerten per 31. Juli 2015", erklärte das Unternehmen.