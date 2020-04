Immofinanz steigerte Gewinn 2019 um 62 Prozent auf 352 Mio. Euro

Die auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien konzentrierte Immofinanz AG hat den Nettogewinn 2019 um fast zwei Drittel gesteigert und bei der Cash-Generierungskennzahl FFO 1 die eigenen Pläne übererfüllt. Zur Dividende für 2019 soll erst mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August entschieden werden, erklärte das börsennotierte Unternehmen am Dienstagabend.

Der Nettogewinn kletterte um 62 Prozent auf 352 Mio. Euro - der Anstieg hat sich im vierten Quartal noch beschleunigt, denn nach neun Monaten lag das Konzernergebnis erst 50 Prozent über dem Vorjahreswert. Beim FFO 1 wurde mit 137,4 Mio. Euro das Jahresziel von mehr als 128 Mio. Euro spürbar überboten.

Ausschüttung

Vom FFO 1 sollen an sich 75 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden, so die Immofinanz in einer Aussendung. Jedoch werde man bis zur Dividendenentscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft laufend evaluieren.

Derzeit seien die Auswirkungen dieser Pandemie aufgrund der dynamischen Entwicklung noch nicht voll abschätzbar. Die Hauptversammlung ist wegen der Coronakrise bereits auf den 1. Oktober verschoben worden.