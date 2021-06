Immofinanz orientiert sich um in Richtung Westen

Er verspricht sich vom Verkauf mindestens 448 Millionen Euro. Den verbliebenen 49-Prozent-Aktienanteil am Wohnkonzern Buwog will er bis April 2016 loswerden. Am Ende stünden dann eine Milliarde – samt Fremdfinanzierung sogar zwei Milliarden Euro – für Akquisitionen oder Neuprojekte zur Verfügung. Der Fokus liege dabei auf "westlichen" Kernmärkten, wozu Schumy neben Deutschland und Österreich Polen zählt. Derzeit besitzt Immofinanz 68 Prozent ihres Portfolios in Osteuropa.

Letzteres ist verantwortlich für die Schatten in der Bilanz. Operativ sei "alles wunderbar in Ordnung, wir konnten das Ergebnis um 17 Prozent steigern", sagte Schumy. Unterm Strich steht aber wegen hoher Abschreibungen ein dickes Minus (siehe unten): So musste russischen Kunden vorübergehend ein Drittel der Mietkosten erlassen werden. Aktionäre erhalten keine Dividende. Im Dezember will Schumy eine neue Immofinanz-Struktur präsentieren, die Ausschüttungen wieder ermöglichen soll. Die Anlegern freut’s: Die Aktie lag am Freitag in Wien 5,11 Prozent im Plus.