Immofinanz lässt Corona-Einbruch hinter sich

Die Zahl der Stop-Shop-Retail-Parks soll mittelfristig auf rund 140 Standorte bzw. eine Million m2 vermietbare Fläche steigen mit Schwerpunkt in den Regionen CEE, Adriatic und selektiv Westeuropa. Zuletzt verfügte man über 99 Standorte in 10 Ländern mit 750.000 m2 im Buchwert von 1,11 Mrd. Euro und zu 99 Prozent vermietet. Die Bruttorendite betrug 8,1 bzw. 8,2 Prozent. Der hundertste Standort kam heuer in Udine (Italien) hinzu.

Von den Vivo!-Shopping-Centern gab es zuletzt 10 in vier Ländern mit 312.000 m2 und 669 Mio. Buchwert, zu 98 Prozent vermietet und mit 8,1 bzw. 8,5 Prozent Rendite. Die 27 myhive-Büro-Standorte mit 606.000 m2 in sieben Ländern standen mit 1,79 Mrd. in den Büchern, waren zu 91 Prozent vermietet und brachten 4,6 bzw. 5,3 Prozent Rendite. Allein bei myhive und Stop Shops hat die Immofinanz 17 Projekte mit 461 Mio. Euro Buchwert und 229.000 m2 im Laufen.

Dividende noch unklar

Konkreten Dividendenvorschlag für das abgelaufene Jahr 2021 hat der Immofinanz-Vorstand noch keinen gefasst, dieser soll "rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung" am 12. Juli 2022 festgelegt werden, so Finanzvorstand Stefan Schönauer. Er verwies dazu auf mögliche Effekte auf die Liquiditätssituation durch die Kontrollwechselklauseln infolge der mehrheitlichen Übernahme durch die CPI Property Group, die direkt und indirekt schon gut 55 Prozent in der Tasche hat - die verlängerte Annahmefrist läuft aber noch bis Ende Mai.

Zu den Bankkrediten hat Schönauer keine Anzeichen dafür, dass Institute Kredite fällig stellen, wozu sie berechtigt wären. Im Gegenteil habe man von fast allen Banken eine Zustimmung. In Summe geht es um 1,36 Mrd. Euro Kredite per Ende 2021. Betroffen sein könnten auch zwei Corporate Bonds (2023 und 2027) mit 983 Mio. Euro ausstehendem Nominale per Ende 2021. Bis 25. April haben Anleihegläubiger durch den Kontrollwechsel das Recht, ihre Bonds zu 101 Prozent des Nennwerts plus Zinsen an die Immofinanz zu verkaufen; bis 15. April wurden Verkaufsrechte für 250,5 Mio. Euro ausgeübt. "Je nach Volumen könnte sich für die Immofinanz kurzfristig ein weiterer erheblicher Anstieg des Liquiditätsbedarfs ergeben, der auch Auswirkungen auf das geplante Portfoliowachstum und die Kapitalmarkt-Guidance für 2022 haben könnte", betont das Unternehmen.