17 Jahre nach Vorwürfen: Ex-Immofinanz-Chef Petrikovics freigesprochen

Der Prozess gegen Karl Petrikovics , Ex-Chef von Constantia Privatbank, Immofinanz und Immoeast, sowie Immoeast-Manager Christian Thornton wegen schwerer Untreue ist am Freitag mit einem Freispruch für beide Angeklagte zu Ende gegangen. Das Schöffengericht kam zum Schluss, dass die Vorwürfe der Anklage nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachweisbar waren, wie die vorsitzende Richterin am Nachmittag verkündete. Insbesondere sei kein Schädigungsvorsatz nachweisbar gewesen.

Die Staatsanwältin gab zunächst keinen Kommentar ab, damit ist das Urteil vorerst nicht rechtskräftig.

Laut Anklage haben Immofinanz und Immoeast im Jahr 2007 über Umwege mehrere Millionendarlehen an Töchter der Constantia Privatbank vergeben, die damit wiederum Immofinanz- und Immoeast-Aktien gekauft haben. Dieser Sachverhalt war in dem Verfahren unstrittig und wurde von Petrikovics von Anfang an bestätigt. Aber die Anklage ging davon aus, dass die Gesellschaften, die die Darlehen erhielten, kein nennenswertes Vermögen hatten. Es habe sich um unbesicherte Darlehen gehandelt und weder der Aufsichtsrat noch die anderen Vorstände seien informiert gewesen, so der Vorwurf.