Ex-Lobbyist Peter Hochegger zu einer Millionenstrafe verurteilt

In der Causa Telekom Austria gibt es ein weiteres Urteil. Am Donnerstag wurde Ex-Lobbyist Peter Hochegger wegen Abgabenhinterziehung verurteilt. Der 75-Jähriger fasste eine Geldstrafe in Höhe von 1 Mio. Euro aus. Für den Fall der Uneinbringlichkeit muss Hochegger eine zehnmonatige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hochegger wurde im Umfang seiner geständigen Verantwortung für in den Jahren 2004 bis 2009 bewirkte Abgabenkürzungen bei der Telekom Austria schuldig gesprochen. Das Gericht ging von einem Schaden von 2,46 Mio. Euro aus. Die Entscheidungen des Senats sind nicht rechtskräftig. Hochegger erbat nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Leonhard Kregcjk Bedenkzeit, Staatsanwalt Bernhard Löw gab vorerst keine Erklärung ab.

Der mitangeklagte Ex-Telekom-Austria Vorstand Rudolf Fischer wurde dagegen von den wider ihn erhobenen Vorwürfen nach § 33 FinStrG zur Gänze freigesprochen. Das Gericht folgte der Argumentation von Fischers Verteidiger Otto Dietrich, die inkriminierten Vorgänge wären nicht in dessen Zuständigkeitsbereich gefallen, sondern Aufgabe des Finanzvorstands gewesen. "Wir können nicht klären, inwieweit Sie in die einzelnen von der Anklage umfassten Geschäftsfelder eingebunden waren", stellte der vorsitzende Richter Mark Tuttinger fest. Bei "lebensnaher Betrachtung" sei anzunehmen, "dass Sie nicht die Zeit und die Fachkenntnisse hatten, die Steuerbilanz anzuschauen