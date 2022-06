Zwei Frauen, ein Ziel: Altes für Generationen bewahren

Sehnsucht nach alten Werten

Bernhard Hiehs über erfolgreiche Projekte und geglückte Evolution im Interview.

KURIER: Was macht den Reiz aus, Altes zu erhalten?

Bernhard Hiehs: In der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit sehnen wir uns oft nach Werten aus vergangener Zeit. Früher war zwar nicht alles besser, aber das Wertvolle aus der Vergangenheit in die Zukunft zu tragen, wäre doch geglückte Evolution, wie wir sie uns wünschen würden.

Sie haben auch schon andere Gaststätten und ihr Flair erhalten bzw. einen Retrocharme eingehaucht. Welche Lokale waren ihre letzten Projekte?

Das Basteibeisl in der Stubenbastei in der Wiener Innenstadt durften bereits mein Vater und Großvater vor mehr als 30 Jahren umbauen und es hat sich bis heute zu einer wahren Institution entwickelt. Letztes Jahr durften wir erneut den Bleistift spitzen und das Lokal neu gestalten. Im Mittelpunkt stand hier, den bekannten Charme und das Wiener Flair zu erhalten.

Das Zündwerk Livingroom in Straßhof in Niederösterreich ist sicherlich auch ein schönes Projekt. Dabei war die Herausforderung, einem Industriegebäude mit hohen Räumen den exklusiven Wohnzimmerflair der 1920er-Jahre einzuhauchen, welches zum Verweilen einlädt.