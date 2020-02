Zinshaus auf dem Land: 100 Projekte in Planung

Auf einem Grundstück der Gemeinde wurden elf Wohneinheiten in ökologischer Holzbauweise, verteilt auf mehrere Gebäude, errichtet. Die einzelnen Wohnungen werden nun um rund 7,90 Euro pro Quadratmeter vermietet. Teil des Konzepts ist, die Grundstücke optimal auszunützen: Auf Parzellen, die eigentlich für ein Einfamilienhaus gedacht sind, finden mehrere Familien Platz.

Neben Mitterndorf befinden sich derzeit 15 weitere Standorte in Niederösterreich wie etwa in Melk, Hollabrunn und Wieselburg in Umsetzung. In Oberösterreich, im Burgenland, in der Steiermark und Kärnten werden ebenfalls neue Landzinshäuser geplant. Langfristig sollen 100 Projekte realisiert werden. Dabei arbeitet die Landzinshaus GmbH eng mit Gemeinden zusammen.