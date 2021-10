Zeitlose Stücke: So wertvoll sind diese Designermöbel heute

Es gibt sie, jene Designstücke, die über die Jahrzehnte hinweg ihren Wert erhalten und auch im Wieder-Verkauf stolze Preise erzielen. Doch was macht ein Designstück zur Ikone? „Die Funktionalität, die Ästhetik, aber auch die Robustheit und die wandelbare Funktionalität“, zählt der Designexperte des Dorotheums, Mathias Harnisch, auf. Für ihn sind es zwei zeitlose, ikonische Modelle, die all diese Kriterien erfüllen und bis heute gefragt sind: Der Barcelona Chair von Ludwig Mies van der Rohe und der Lounge Chair von Ray und Charles Eames. „Das sind für mich die Eckpfeiler des Prime Markets“, so der Experte.

Barcelona Chair von Ludwig Mies

Da beide nach wie vor produziert werden, überschreiten sie beim Wiederverkauf zwar nicht den Neuwert, erzielen jedoch gute Preise. Der Barcelona Chair erreichte laut Harnisch unlängst bei einer Auktion 4.300 Euro, neu kostet er rund 7.200 Euro. Der Lounge Chair erzielt Preise zwischen 3.000 bis 4.000 Euro (Neupreis: 5.000 bis 8.000 Euro). „Man muss bedenken, der Lounge Chair ist in den 1960er Jahren entstanden. Die Modelle weisen Gebrauchsspuren auf, die Polsterung verhärtet und wird bröselig“, erklärt Harnisch.

Im Zweifel das Original kaufen

Beim Kauf muss man unterscheiden: „Der frühere Barcelona Chair, der nachweislich aus den 1930er-Jahren stammt, ist wertmäßig höher anzusiedeln als spätere lizenzierte Versionen“, so der Experte. „Ich würde dazu raten, im Zweifel das Original zu kaufen.“ Lizenzierte Stücke haben jedoch einen Wiederverkaufswert, was sie von Replikaten aus China unterscheidet. Mathias Harnisch nennt als Beispiel den Schalensessel von Ray und Charles Eames, der im Original aus dem hochwertigeren Fiberglas gefertigt wurde und später neu in Polypropylen aufgelegt wurde. Das hat dazu geführt, dass die Fiberglas-Modelle preislich profitiert haben.