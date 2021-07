Zeitlich befristetes Eigentum

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, vor allem in den Städten. Für Wohnungssuchende, die sich den Traum vom Eigentum verwirklichen wollen, aber nur über ein beschränktes Budget verfügen, ist das Haus auf fremdem Grund eine gute Alternative. Für die Umsetzung gibt es zwei Möglichkeiten: das Superädifikat und das Baurecht. Voraussetzung ist in beiden Fällen ein Miet- oder Pachtvertrag. Bei einem Superädifikat erlaubt der Eigentümer der Parzelle dem Nutzer, dass er dort ein Gebäude errichtet, das auch leicht wieder abgebaut werden kann. Der Vertrag kann befristet oder unbefristet abgeschlossen werden. Typische Fälle sind Markthütten, Bootshäuser, Schrebergartenhütten, aber auch feste Bauten. Im Grundbuch ist das Superädifikat nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das sorgt für Unsicherheit bei Interessenten. Erst wenn die Immobilie verkauft wird, bedarf es der Hinterlegung der Urkunde bei Gericht. Bei jedem Eigentümerwechsel muss der Pachtvertrag neu vereinbart werden. Sobald der Benützungsvertrag ausläuft, kann der Nutzer – sofern nichts anderes vereinbart wurde – verpflichtet werden, das Gebäude auf eigene Kosten wieder zu entfernen.

Das Baurecht muss hingegen für zehn bis maximal 100 Jahre befristet vergeben werden und wird im C-Blatt des Grundbuchs eingetragen. Das sorgt für Rechtssicherheit. „Der Mieter darf die Parzelle bebauen und nutzen. Ob er zum Beispiel auch ein Swimmingpool im Garten errichten oder Spielgeräte aufstellen darf, sollte vertraglich festgelegt werden“, sagt Sigrid Räth, Rechtsanwältin und Wohnrechtsexpertin der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Der Zins wird wertgesichert vereinbart, regelmäßig an die Inflation angepasst und ist monatlich oder jährlich zu zahlen. Eine Erhöhung während der Laufzeit, die über die Indexierung hinausgeht, ist nicht vorgesehen. Obwohl die Parzelle gar nicht gekauft wird, muss der Pächter Grunderwerbssteuer zahlen. Diese beträgt 3,5 Prozent des 18-fachen jährlichen Baurechtszinses. Hinzu kommt die Eintragungsgebühr in das Grundbuch in der Höhe von 1,1 Prozent des 18-fachen jährlichen Baurechtszinses. Das errichtete Gebäude kann veräußert, verschenkt und vererbt werden, der Vertrag geht dabei auf den Nachnutzer über. Eine vorzeitige Kündigung ist für beide Seiten nur einvernehmlich möglich. Wird der Zins jedoch für zumindest zwei aufeinanderfolgende Jahre nicht bezahlt, hat der Eigentümer die Möglichkeit, den Vertrag mit dem Baurechtsnehmer aufzukündigen. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit geht die Immobilie in den Besitz des Grundbesitzers über. „Dem Pächter steht dafür aber eine geringfügige Entschädigung zu. Diese beträgt 25 Prozent des Gebäudewerts, der zu diesem Zeitpunkt vorliegt“, sagt Simone Maier-Hülle, Wohnrechtsexpertin und Partnerin von nmh² Rechtsanwälte. Ein unabhängiger Sachverständiger wird mit der Ermittlung des Marktwerts beauftragt. Allerdings ist die Höhe der Entschädigung Vereinbarungssache, es kann auch eine abweichende Regelung vertraglich festgelegt werden.