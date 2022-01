Wunsch-Sofa per Mausklick: Das bietet ein Grazer Möbelunternehmen

Einzelsofa, Ecksofa oder Rundsofa? Mit dieser Einstiegsfrage geht es los, und schon ist man mitten im Gestaltungsprozess. Mit Hilfe eines 3D-Konfigurators kommt man auf der Homepage von „Casarista“ Klick für Klick zum individuellen Traumsofa oder Traumbett. Maße, Bauform, Design, Farbe, Stoff- oder Lederüberzug. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind schier endlos: „Über 450 Millionen“, um genau zu sein, erzählt der Jungunternehmer und Casarista-Gründer Georg Walchshofer stolz.

Online-Möbelportal

Ende 2020 gründete der ehemalige Vorstand der Ada-Möbelwerke das Online-Möbelportal „Casarista“ samt Showroom in Graz. Die Intention dahinter: „Möbel kaufen soll wieder Spaß machen. Bei uns können Kunden ihr Wunsch-Sofa online mit einem 3D-Konfigurator individuell kreieren“, so der 35-Jährige. Ein Konzept, mit dem das junge Unternehmen genau den Nerv der Zeit getroffen hat. Denn, „während in Österreich die großen Möbelhäuser zur Zeit des Lockdowns geschlossen waren, konnten wir online weiterhin für unsere Kunden da sein“, so Walchshofer. Zum Probeliegen und für den Kundenkontakt vor Ort gibt es in der Kaiserfeldgasse in Graz einen Showroom.

Unikat per Mausklick

„Weitere sind außerdem in Deutschland und der Schweiz geplant“, so der Unternehmer. Hat man sich auf der Homepage von „Casarista“ für ein Sofa oder Bett entschieden , wird das Unikat innerhalb von vier Wochen produziert, bis ins Wohnzimmer geliefert und aufgebaut. Auch damit möchte die Möbelmarke punkten und sich von den großen, arrivierten Möbelhäusern abheben: „Unsere Kunden sind überwiegend solche, die aus der Ikea-Einrichtung rausgewachsen sind, etwas mehr haben – und trotzdem kein Vermögen dafür ausgeben möchten.“