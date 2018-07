Wohntelefon: Darf auf dem Flachdach des Hauses gefeiert werden?

Das Flachdach unserer Wohnanlage ist allgemein zugänglich. Im Sommer treffen sich darauf Jugendliche und feiern Partys. Ist das rechtens?

Hier ist zu klären, ob das Betreten oder die Nutzung des Flachdachs der Wohnanlage überhaupt erlaubt und möglich ist. Dies setzt vor allem die baurechtliche Bewilligung, die statische Eignung und das Vorhandensein von Absturzsicherungen und Geländern voraus. Hinsichtlich der feiernden Jugendlichen ist auf die ortspolizeilichen Vorschriften zur Einhaltung der Nachtruhe und eine allfällig vorhandene Hausordnung hinzuweisen. Im Hinblick auf eine Lärmbelästigung, welche das übliche Ausmaß überschreitet und die Wohnungseigentümer in der Nutzung ihrer Wohnungen wesentlich beeinträchtigt, könnte mit einer Unterlassungsklage gegen die störenden Jugendlichen vorgegangen werden. Ich empfehle, allfällige Lärmbelästigungen durch Fotos und Tonaufnahmen zu dokumentieren und vor einer Klage die Hausverwaltung damit zu befassen.

Unser Nachbar hat in seinem Garten ein Jacuzzi aufgestellt, welches mit Holz beheizt wird. Das Abzugsrohr ist in Richtung unseres Grundstücks montiert. Seitdem ziehen Rauch und Geruch in unseren Garten. Muss ich das dulden?

Nach Ihrer Darstellung kommt es durch den Betrieb des mit Holz beheizten Jacuzzi im Nachbargarten zu einer massiven Rauchentwicklung und damit Geruchs- und Sichtbelästigung in Ihrem Garten. Ich empfehle, die wiederholt auftretendem Beeinträchtigungen mithilfe von Fotos, durch Zeugen, Videos und Protokolle zu dokumentieren, zumal Sie für das Vorliegen der Beeinträchtigung beweispflichtig sind. In der Folge sollten Sie versuchen, eine Einigung mit Ihrem Nachbarn zu erzielen. Ist dies nicht möglich und die Geruchsbelästigung überschreitet das ortsübliche Maß, wodurch die Nutzung Ihres Gartens wesentlich beeinträchtigt wird, können Sie mit einer Unterlassungsklage gegen den störenden Nachbarn vorgehen. Möglich wäre auch die Überprüfung des holzbetriebenen Jacuzzi durch die Baubehörde, um zu klären, ob brandschutztechnische Auflagen erforderlich sind.