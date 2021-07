Wohnen vor den Toren Salzburgs

Die Projekt Koppl Entwicklungs GmbH errichtet am Stadtrand von Salzburg die Wohnanlage „The View2 – Wohnen über Salzburg“. Auf dem 17.000 Quadratmeter großen Areal am Fuße des Gaisbergs entstehen nach den Plänen des Büros kofler architects Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 45 und 120 Quadratmeter. Die villenartigen Häuser werden in Massivbauweise errichtet, zum Einsatz kommen Materialien wie Ziegel und Holz. Die unterschiedlichen Höhen der Baukörper und die Hanglage ermöglichen aus allen Ebenen einen freien Blick auf die Stadt. www.view2salzburg.at