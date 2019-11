Wie kann die Dotierung des Reparaturfonds verändert werden?

Braucht es dafür einen Mehrheitsbeschluss?Die Höhe der laufenden Vorschreibung in den Reparaturfonds ist von der Hausverwaltung – wenn eine solche besteht – festzulegen. Deswegen bedarf es weder eines Beschlusses der Miteigentümer, noch sind diese vorab in Kenntnis zu setzen bzw. in sonstiger Form zustimmungsberechtigt. Diese Verpflichtung ergibt sich kraft Gesetz.