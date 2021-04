Grüne Vielfalt: Welcher Baum passt in meinen Garten?

Sie blühen, tragen Früchte, spenden Schatten und gute Luft. Sie sind Lebensraum für viele Tiere und verleihen einem Garten erst Charakter: Bäume sind wahre Multitalente. Zudem bieten Bäume auch optische Abwechslung über die vier Jahreszeiten, und werden mit jedem Lebensring schöner und prächtiger.

Entscheidungsfaktor: Größe und Wuchs

Die Idealvorstellung ist wohl ein Baum, der prächtige Blüten im Frühling trägt, hübsche Blätter im Sommer, dekorative Früchte im Herbst und im Winter durch malerische Wuchsform besticht. Dabei sollte man sich zuerst die wichtigste Frage stellen: Welcher Baum passt in den Garten? Vor dem Kauf unbedingt informieren, wie groß der Wunschbaum mit den Jahren wird. Aus dem hübschen, kleinen Bäumchen kann nämlich mit der Zeit ein riesiger Baum werden, der dann eventuell den gesamten Garten verschattet oder die Hausfassade kontaktieret. Gerade so beliebte Hofbäume wie Rosskastanien, Eichen oder Linden zählen zu den ausladenden Baumarten. Doch in den letzten Jahrzehnten sind immer mehr Gartenbäume mit kugeligen Kronen oder schmalen Säulenformen in den Handel gekommen: Sie eignen sich auch als Hausbaum für kleinere Grundstücke oder den Vorgarten. Zu den beliebtesten Bäumen für kleinere Gärten zählen derzeit der Kugelahorn oder -Amberbaum, Zierkirschen oder Ebereschen.

Wohin mit dem Wunsch-Baum?

Der Standort ist ein weiterer Entscheidungsfaktor. Soll der Baum in Fensternähe stehen, ist eine Laub abwerfende Sorte ideal: So spendet der Baum im Sommer Schatten, nimmt im Winter aber nicht das ohnehin spärlich vorhandene Tageslicht. Um Terrassen zu beschatten, lassen sich beispielsweise aus Platanen flache Baumdächer heranziehen. Wichtig ist dabei vielleicht auch, einen Baum zu wählen, der im Sommer nicht zu stark Samen verteilt. Sonst ist der Putzaufwand sehr groß. Im Vorgarten setzen viele auf repräsentative Bäume wie Magnolien, Robinien oder den Trompetenbaum. Wer sich für einen Obstbaum entscheidet, sollte sich sicher sein, dass er auch die Erntearbeit übernehmen will. Bei manchen Bäumen ist Vorsicht geboten: Goldregen ist wunderschön, aber giftig (passt eventuell nicht, wenn man kleine Kinder hat). Beim schönen Ginkgo-Baum sollte man die männliche Pflanze setzen. Denn die Früchte des weiblichen Baumes riechen leider übel. Die Vor- und Nachteile der gängigsten Bäume hierzulande deshalb im Überblick:

Trompetenbaum