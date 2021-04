Rasend Schön: Pflegetipps für den perfekten Rasen im Garten

Der erste warme Tag im Jahr, an dem man barfuß über den noch kühlen, weichen Rasen läuft: Das ist immer etwas ganz Besonderes. Denn ab dem Frühjahr wird der Rasen zur Spielfläche für ballverliebte Kinder, zum Stellplatz für die Sonnenliege oder zur idealen Picknickfläche unter freiem Himmel. Der Rasen ist längst zum Mittelpunkt der Gartengestaltung geworden.

Vorstadtrasen oder Englischer Garten

Ob der perfekte Vorstadtrasen, wie man ihn aus einigen US-amerikanischen Serien kennt, oder ein kunstvoller Englischer Garten, der einem begehbaren Landschaftsgemälde gleicht: Hier hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Fest steht jedenfalls, dass der Traumrasen die richtige Pflege benötigt. Sonst mutiert er schnell zum Unkrautparadies.

Rasen neu anlegen

Wer einen Rasen neu anlegen möchte, hat die Wahl zwischen dem Säen von Rasensamen und dem Verlegen von Rollrasen. Stephan Breisach kennt sich vor allem mit Ersterem bestens aus. Seit über dreißig Jahren beschäftigt er sich mit Grünflächen, seit zehn Jahren betreibt er auch einen Onlinehandel. „Rasendoktor“ bietet hochwertige Rasensamen, Dünger und Gartengeräte an. „Mit der Aussaat beginnt man idealerweise im Frühjahr, wenn es keinen Frost mehr gibt und die Böden ausreichend warm sind. Der Boden sollte wärmer als 9 Grad sein“, erklärt Breisach. Im ersten Schritt muss die Erde mit einem Rechen fein aufgelockert werden. Danach kommt die Einsaat in den Boden. „Man nimmt in etwa 20 bis 25 Gramm Saatgut pro Quadratmeter.“

Saatgut muss keimen

Zum Säen der Rasensamen sollte man sich einen möglichst windstillen Tag aussuchen. Wenn man geübt ist, kann man die Samen per Hand verteilen – ein Streuwagen erleichtert die Arbeit aber. Damit der Wind nichts verweht, fährt man danach noch einmal ganz leicht mit dem Rechen über die Erde, „so, dass der Samen circa einen halben bis einen Zentimeter in die Erde gelangt“, weiß Breisach. Ein heikler Punkt ist die Bewässerung. „Idealerweise regnet es direkt nach dem Säen. Denn das Saatgut kann nur keimen, wenn es feucht wird.“ Generell kann man sich laut Breisach aber an folgende Faustregel halten: „Ein etablierter Rasen benötigt eine hohe Wassermenge mit langen Intervallen, auf neuem Rasen gilt hingegen: kurze Intervalle, wenig Menge.“

Regelmäßig mähen

Ein regelmäßiger Schnitt, speziell im Frühjahr, gehört genauso zur Rasenpflege dazu. Breisach empfiehlt: „Immer nur ein Drittel der Grashöhe abschneiden. Es ist nicht klug, zu viel auf einmal wegzuschneiden.“ Den Abschluss bildet das Düngen. Der Gartenexperte rät: „Dreimal im Jahr mit etwas organisch-mineralischem Dünger den Rasen pflegen.“