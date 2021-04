Terrasse und Balkon: Welcher Boden passt?

Während sich der April gerade von seiner launischen Seite zeigt, ist der Frühling bereits eingezogen. Wer in der glücklichen Lage ist, einen Balkon oder eine Terrasse zu besitzen, macht sich spätestens jetzt daran, diesen Kraftort wieder sommerfit zu machen. Oft reicht eine Grundreinigung, doch wenn ein völlig neuer Bodenbelag her muss, stellen sich einige Fragen: Holz oder Stein, Natur oder Kunststoff, wie groß ist das Budget und was sind die Erwartungen an den Boden? Alle Terrassenbeläge haben Vor- und Nachteile in Sachen Optik und Haptik, Haltbarkeit und Preis. Wofür also entscheiden? Maitreya Dittmers von Stone Naturelle rät: „Der persönliche Geschmack ist sicher der wichtigste Aspekt, da man sich in seinem Outdoorbereich wohlfühlen und seine individuellen Vorlieben verwirklichen möchte. Ganz nach Belieben kann die Terrasse daher modern, rustikal, mediterran oder behaglich gestaltet werden.“ In allen Fällen können mehrere Wege zum Ziel führen. Ein Überblick.