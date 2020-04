„Virtuelle Besichtigungen sind in der Situation Gold wert"

„ Raiffeisen Immobilien: Rundgänge und virtuell modellierte Anlagen„Eine virtuelle Besichtigung kann eine vor Ort zu 100 Prozent nicht ersetzen“, sagt Michael Mack, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung bei Raiffeisen Immobilien NÖ/ Wien/ Burgenland, „da kann die Tour noch so schön sein.“ 360 Rundgänge helfen dabei, eine Vorauswahl zu treffen, ob eine Immobilie überhaupt in Frage kommt. Bei der anschließenden Besichtigung vor Ort werden Detailfragen geklärt. Sitzt der Kunde in Abu Dhabi, ist eine Besichtigung vor Ort schwierig. „In diesem Fall wirft nach einer virtuellen Vorselektion eine Vertrauensperson vor Ort einen Blick darauf“, so Mack. Raiffeisen Immobilien arbeitet mit der Software Realonaut. Rundgänge fotografiert das Unternehmen selbst, diese werden dann zu einer Tour zusammengefügt. Für Neubauten und Gewerbeprojekte setzt RIV auf Virtual Reality. „Dabei wird die komplette Anlage virtuell modelliert“, so Mack, „der Kunde kann sich virtuell durchbewegen. Das Ziel: mehr Eindruck von einer Wohnung zu vermitteln. Aber nicht immer möchte der Abgeber, dass sein Objekt so detailliert gezeigt wird. In letzter Zeit sei das Interesse an virtuellen Besichtigungen gestiegen. „Es ist das adäquate Mittel zum Zweck“, so Mack. igt wird. In letzter Zeit sei das Interesse an virtuellen Besichtigungen gestiegen. „Es ist das adäquate Mittel zum Zweck“, so Mack. Im Bild: 4-Zimmer-Eigentumswohnung im 20. Bezirk, virtuell zu besichtigen bei Raiffeisen Immobilien.

„Merken, dass viele das ansehen“