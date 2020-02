Vier gute Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Immobilienpreise in Wien beinahe verdoppelt und Rekordwerte erreicht. Während zu Beginn des aktuellen Immobilienzyklus die Suche nach sicheren Investments – Stichwort Betongold – im Vordergrund stand, sind es in den vergangenen Jahren die niedrigen Zinsen, die Anleger in Scharen in Immobilien treiben. „Die Suche nach Alternativen zum Sparbuch ist auch in die breite Öffentlichkeit gerückt“, erklärt Peter Brezinschek, Chefanalyst bei RBI. Doch wie lange wird dieser Trend anhalten? Und: Sinken die Preise auch irgendwann wieder?