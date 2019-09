Immobilienpreise in Wien im Höhenflug

Seit 2005 steigen die Immobilienpreise in Wien, der diesjährige Preisanstieg ist allerdings besonders saftig. Im 2. Quartal 2019 legten die Wiener Wohnimmobilienpreise laut Nationalbank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,8 Prozent zu - nach plus 5,5 Prozent im ersten Quartal. "So eine deutliche Preissteigerung war zuletzt im Jahr 2013 verzeichnet worden", heißt es in einer aktuellen Analyse der Oesterreichischen Nationalbank.

Im restlichen Österreich fiel der Preisanstieg mit plus 3,8 Prozent im zweiten Quartal nach plus 4,1 Prozent geringer aus. Damit setzte sich der Trend sinkender Zuwachsraten nun zum vierten Mal in Folge fort.