Design der Woche: Diese Vasen haben Charakter

Der spanische Designer Jaime Hayon, 1974 in Madrid geboren, ist für seine farbenfrohen Kreationen bekannt. Unter dem Titel „Jaime Hayón: InfinitaMente“ ist aktuell die erste große Retrospektive des Madrider Designers in Valencia zu sehen. Die Ausstellung findet im Rahmen der World Design Capital Valencia 2022 statt. Die Schau zeigt eine Auswahl der beeindruckendsten Werke des Designers und Künstlers aus den vergangenen 20 Jahren. Bei seinen Entwürfen steht die Schönheit und Qualität von künstlerischer Handarbeit im Vordergrund. Jaime Hayóns Arbeit ist nicht auf Möbeldesign beschränkt, vieles in der Ausstellung im Centre del Carme Cultura Contemporània fällt in den Bereich Kunst – wie seine eigenwilligen Gemälde.

Die neue Vasenkollektion „Explorer“ zeigt die spielerischen Freude Hayóns an seinen Entwürfen. Die drei verschiedenen Vasen aus Keramik mit organisch-runden Formen setzt Blüten, Gräser und Blätter wirkungsvoll in Szene. Die durchnummerierten Modelle 1, 2 und 3 (im Bild von links: Nummer 3, 1 und 2) sind ca. 35 cm hoch und messen ø 25 cm. Basierend auf der Explorer Tischserie von Jaime Hayón entstanden im Jahr 2022 bei bd Barcelona die dazu passende Kollektion von drei Keramikvasen. Ab ca. 600 Euro pro Stück.