Design der Woche: Lichtskulptur für den Schreibtisch

Von zahlreichen Decken design-affiner Wohnungen baumeln die ikonischen Lichtkreise von Occhio schon lange. Nun bringt Equilibrio die Dinge auch am Tisch ins Gleichgewicht: So lautet der Name der neuen Leuchtenserie Gioia von Occhio. Gioia equilibrio ist eine kinetische Skulptur, wie geschaffen für die stilvollen Schreibtische dieser Welt – oder das anspruchsvolle Home Office. Ihr skulpturales Design von Axel Meise spricht für sich: Je nach Position entstehen immer neue, spannende Figuren. Der charakteristische Leuchtenkopf mit seinen edlen, individualisierbaren Materialien und dem charakteristischen “cut„ ist unverkennbar Teil der ikonischen Mito Serie. Dieser Kopf tanzt geradezu auf dem Körper, er ist frei beweglich – völlig ohne Anschlag.

Die Leuchte kann in alle Richtungen frei bewegt werden. So ist das Licht immer genau dort, wo es gebraucht wird. Der Leuchten-Kopf bleibt dabei immer horizontal. Die komplexe Mechanik, die diese faszinierende Dynamik ermöglicht, bleibt dem Auge des Betrachters verborgen; keine Schraube, kein Kabel ist sichtbar – ein mechanisches Meisterwerk. Per Geste lässt sich die Lichtfarbe anpassen – von warm bis zum kühlen Arbeitslicht. In diversen Farben, ab Oktober erhältlich. Um € 3.480,- bei Occhio, Kinderspitalgasse 1, 1090 Wien.