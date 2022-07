Urlaubszeit! Aber wer passt auf das Haus auf?

Doch wo findet man einen verlässlichen Haussitter? Schließlich vertraut man diesem fremden Menschen seine ganze Privatsphäre an. Genau hier kommen engagierte Haushüter-Vermittler zum Einsatz, die ihre Dienste meist über eine Online-Plattform anbieten. Österreichs Pionier auf diesem Gebiet ist Guido Kollaritsch, ehemaliger Kripo-Beamte und Vize-Sicherheitsdirektor der Steiermark, der bereits seit 19 Jahren via „hauswache.at“ erprobte und zuverlässige Haushüter in ganz Österreich vermittelt und dazu neben Graz auch Außenstellen in Wien und Osttirol eingerichtet hat.

Trend aus USA

Die Dienstleistung „Bewachen durch Bewohnen“ stammt übrigens aus den USA, wo schon seit Jahrzehnten nicht nur Babys gesittet werden, sondern auch Häuser. Kollaritsch: „Vielen Kunden ist es wichtig, dass daheimgebliebene Tiere in der gewohnten Umgebung bleiben können, dass der Garten gepflegt und alles sauber gehalten wird“. Noch wichtiger sei aber der Sicherheitsaspekt: „Die beste Abschreckung für Einbrecher ist eine bewohnte Immobilie.“

Senioren als Haushüter

Der Sicherheitsexperte engagiert vornehmlich Senioren als Haushüter, die während der Abwesenheit des Kunden in dessen Zuhause einziehen. „Ältere Menschen haben viel Lebenserfahrung, und es passt auch für sie, die meiste Zeit im Haus anwesend zu sein.“ Den Aufpassern Marke Kollaritsch stehen nämlich täglich nur drei bis vier Stunden für persönliche Erledigungen außer Haus zur Verfügung. Diese Zeit müsse zudem unterschiedlich genützt werden, damit Einbrecher kein Muster ableiten können. Ein weiterer Vorteil für Urlaubende und Geschäftsreisende: Interimistische Bewohner setzten bei jeder Art von Katastrophe – z. B. Hochwasser, Sturm, Rohrbruch, Brand – die notwendigen Maßnahmen.