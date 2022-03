Ukraine: Wohnraum für Geflüchtete wird dringend gesucht

Der Krieg in der Ukraine treibt Millionen Menschen in die Flucht. Viele von ihnen kommen auch in Österreich an, die meisten sind allerdings nur auf der Durchreise in andere EU-Länder. Doch täglich sind es Hunderte Ukrainer, die hier bleiben wollen und damit auch einen eigenen Wohnraum benötigen. Und auch in dieser Krise beweisen die Österreicher wieder ihre Hilfsbereitschaft und stellen leerstehenden Wohnraum zur Verfügung.

Quartiere vermitteln

Zur organisierten Vermittlung von freien Quartieren hat die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) eine Datenbank für Quartiersangebote aus ganz Österreich angelegt. Über das Online-Formular zur Registrierung des Quartierangebotes können jederzeit Unterkunftsmöglichkeiten eingemeldet werden, die hilfsbedürftigen Flüchtenden aus der Ukraine als Zufluchtsort dienen können. „Wir sind die zentrale Koordinationsstelle. Aktuell vermitteln wir 400 bis 500 Personen täglich an die Hilfsorganisationen in den einzelnen Bundesländern weiter“, erzählt Andreas Achrainer, Geschäftsführer der BBU. „Über 90 Prozent der privat bereitgestellten Quartiere werden kostenlos angeboten.“