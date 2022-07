Täglich Gutes mixen: Smoothie-Maker im Test

Tipps aus eigener Erfahrung

Und weil es hier nicht nur um ein Küchengerät, sondern gleich auch um Inhalte gehen soll, die erprobten Tipps aus meiner Küche:

1. Achten Sie auf genügend Flüssigkeit, die kommt sehr gut von Gurke, Ananas, Wassermelone, Zuckermelone, Mango.

2. Achten Sie auf einen guten Mix aus Süße und Säure. Ananas ist für uns die tollste Basis (sauer), Gurke ist schön neutral, Banane macht süß und dickt ein, Apfel oder Birne geht geschmacklich immer dazu.

4. Ich liebe grünes Gemüse oder Blätter obendrauf, also etwa die Selleriestange samt Blätter oder Petersilie. Eher sparsam verwenden, weil intensiv im Geschmack.

3. Es braucht zusätzliche Flüssigkeit. Jedenfalls ein Achtel (manchmal mehr) kaltes Wasser und eine gute Portion Eiswürfel, etwa 4-5 Stück. In der Beschreibung steht zwar, man solle keine Eiswürfel einfüllen, wir tun es aber trotzdem, weil wir finden, es gehört so.

Fazit

Der Nutribullet ist durchdacht und alltagstauglich. Der 900-Watt-Motor mixt alles kurz und klein und macht in Sekunden, was die Saftbars auch können: runde, sämige Smoothies in rot, grün oder gelb, je nach Zutaten. Praktisch zum Mitnehmen, weil der Mixbehälter gleichzeitig die Trinkflasche ist. Wenig Aufwand, wenig Reinigung. Kostet: rund 80 Euro inklusive Zubehör.