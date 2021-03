Stilvoll wohnen: Das Loft im Palais

Wohnen in Wien mit Anbindung an ein 5-Sterne Hotel: Das kann man in den Almanac Residenzen im Palais am Parkring 14, vis-à-vis des Stadtparks. Zwölf Residenzen, darunter die Bel Étage mit einer Wohnfläche von 1100 Quadratmetern, stehen zum Verkauf. Direkt angrenzend eröffnet nächstes Jahr das Almanac Vienna Fünfsternehotel der familiengeführten Wiener Real Estate Investmentfirma WSF Gruppe, die auf die Entwicklung internationaler Luxushotels spezialisiert ist. Alle Services und die Infrastruktur des Hotels stehen den Bewohnern der Residenzen zur Verfügung – vom Concierge bis zur Massage.

Loft in der Bel Étage mit Prunkstiege