Stay Wild: Von Glamping und anderen ungewöhnlichen Urlaubs-Ideen

In der Wildnis urlauben kann so vielseitig sein. Das Bedürfnis nach Auszeiten in der Natur wird immer größer. Die beruhigende und ausgleichende Wirkung von Wald, Wiese und Wasser ist mittlerweile allseits bekannt. Zahlreiche Touristiker haben den Wildnis-Trend erkannt und bieten abseits von massiven Hotelanlagen auch außergewöhnliche Schlafmöglichkeiten an.

Absolut märchenhaft schläft es sich zum Beispiel in Dartmoor in England. Auf einer Lichtung im Wald steht ein Zelt, Sitzgelegenheiten gibt es darinnen und davor. Doch geschlafen wird daneben: Im Bett aus Eukalyptus-Holz mit freiem Blick auf den Sternenhimmel. Hier würde sich keiner wundern, wenn abends die sieben Zwerge vorbeikommen. Dann am Morgen steht – wie von Zauberhand – ein Frühstückskorb bereit. Gefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Klingt zu schön, um wahr zu sein?