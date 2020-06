Sportzentrum in Graz wurde eröffnet

Raiffeisen

Steiermark

Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) hat sieben nachhaltige Projekte ausgezeichnet. Gold ging an dasMultifunktionszentrum, an das Studentenwohnheim Milestone und an das Bürogebäude LCT ONE. Mit dem DGNB Vorzertifikat (in der Planungs- bzw. Bauphase) in Gold wurden die Logistikimmobilie Schachinger LT1, das Bürohaus GATE 2 und das Einfamilienhaus LISI ausgezeichnet. Das DGNB Vorzertifikat in Silber wurde dem Büroturm Orbi Tower verliehen. www.ogni.at