Sonnenklar durch SOLight

Eine Frage, die sich bei der Wohungssuche wohl jeder stellt: "Wie lange scheint die Sonne in die Zimmer?" Bernd Ruprechter entwickelte eine App, die das berechnet. Die Kernaufgabe von "SOLight": Den Lauf der Sonne an einem Ort zu bestimmen und anzuzeigen, wie lange sie dort scheint. Das nützt nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch beim Hausbau. SOLight ermöglicht, sich exakt nach der Sonne auszurichten und verhindert, dass beim Nachbarn zu viel Schatten entsteht. Für diese Anwendung hat der gebürtige Steirer bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Zwar ist die Applikation bisher nur für iPhones erhältlich, an einer Android-Lösung wird aber gearbeitet.

SOLight nutzt die Technik moderner Smartphones, die sogenannte " Augmented Reality": Die Koordinaten werden per GPS ermittelt. Mithilfe der eingebauten Kamera wird in der "Live Ansicht" die reale Umgebung am Gerät dargestellt. Dieses Bild wird mit den berechneten Sonnenbahnen überlagert. Auf einer Zeitskala lässt sich dann ablesen, an welchem Punkt die Sonne zu welcher Uhrzeit steht.