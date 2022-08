Schattenspender: Sonnensegel-Trends für Zuhause

Schmutzabweisend

Spezielle Materialien lassen das Wasser über die gespannten Tücher ablaufen, wobei das weiche Regenwasser zugleich den Schmutz abwäscht und so den Selbstreinigungseffekt unterstützt. Hohe Flexibilität ermöglicht vor allem ein elektrisch steuerbares Sonnensegel. Franz Lerchner, Geschäftsführer von LET Sonnensegel aus Timelkam in Oberösterreich: „Das Segel ist in jeder Position gespannt. Wird Sonne benötigt, kann es stufenlos eingefahren werden. Im Winter bleibt das Segel im eingefahrenen Zustand im Freien – gut geschützt im Wellenkasten oder mit einer Winterschutzhülle.“

Automatisch gesteuert

In moderne Haussteuerungen lassen sich Sonnensegel ebenfalls integrieren und per Knopfdruck steuern. Tipp des Experten: „Unbedingt auf eine faltenfreie Wicklung bzw. Spannung des Tuches achten. Denn Falten lassen den Stoff scheuern und mit der Zeit brechen.“ Neueste Sonnensegel sind daher mit einer starren Welle (ohne Biegung) und symmetrisch geschneiderten Tücher ausgestattet. Dadurch wickeln und spannen sich die Stoffe in jeder Auszugsposition straff und liegen Naht auf Naht gewickelt auf der Welle.

Naht ein Unwetter und man ist nicht zu Hause, kein Problem: „Qualitativ hochwertige, elektrisch rollbare Sonnensegel werden per Wind- und Sonnenwächter gesteuert, fahren bei hohen Windgeschwindigkeiten automatisch ein und sind dank der innen liegenden Technik so gut wie servicefrei“, erklärt Lerchner.