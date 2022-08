Neuer Kaffee-Hotspot in Wien: Der Concept-Store "Lieben wir"

Kaffeegenuss und Shopping vereinen? Lieben wir! Das dachten sich wohl auch Daniela und Philip Eigl und beschlossen, einen Coffee-Concept-Store zu eröffnen. Das „Lieben wir“ in der Wiener Gonzagagasse ist seit wenigen Wochen in Betrieb und lockt nicht nur mit koffeinhaltigen Heißgetränken, sondern eben auch mit allem, was eine Barista zu Hause braucht: eigens kreierte Kaffee-Röstungen, Tableware und diverses Kaffeezubehör. Für das Interieur des Lokals zeichnet das Design-Büro Schönstil verantwortlich. Geschäftsführerin Yvonne Meindl-Cavar: „Gerade in einer Stadt wie Wien ist Kaffee unzertrennlich mit Leidenschaft verbunden. Mit der Leidenschaft des „Lieben-Wir“-Teams für alles was mit Kaffee zu tun hat und mit meiner Leidenschaft für Interieur Design ist etwas Wunderbares und Stimmiges entstanden.“