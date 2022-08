Design der Woche: Esstisch mit besonders schöner Aussicht

Wie eine riesige Skulptur, die in der Zeit eingefroren ist, spielt Designer Kenneth Cobonpue bei seinem Tisch „Corda“ Knoten, Schleifen und Bindungen, um die Schönheit der Symmetrie in floralen Formen zu zeigen. Verschiedene Größen und Längen aus Stahl werden geformt und mit natürlicher Baumwollschnur umwickelt und dann in flüssigem Polymer getränkt, um ihre Oberflächen zu schützen. Das Ergebnis ist ein filigraner, aber gleichzeitig sehr robuster Tisch, der jeden um ihn herum erfreut. Corda ist in rechteckiger oder quadratischer Form erhältlich, um verschiedene geradlinige oder runde Glasplatten aufzunehmen. Passend dazu: Die Sessel „Knit“. Nomen est Omen, denn wie gestrickt wirken die weichen Sitzflächen rund um das hölzerne Stuhlgestell.

Der vielfach ausgezeichnete Designer und Möbelproduzent Kenneth Cobonpue (mit gleichnamigem Label) wurde auf der philippinischen Insel Cebu geboren, studierte Industriedesign am Pratt Institut in New York und arbeitete in Italien und Deutschland, bevor er seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Cebu verlegte. Cobonpues Formensprache lebt von der Verbindung lokaler Materialien und traditioneller Handwerkskunst mit überraschenden Gestaltungsideen. Preis auf Anfrage: www.kennethcobonpue.com