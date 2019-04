Salone del Mobile: Vier Trends von der Möbelmesse

Designer und Hersteller rund um den Globus versammelten sich auch dieses Jahr von 9. bis 14. April in Mailand, um ihre neuesten Entwürfe auf dem Salone del Mobile, der größten Möbelmesse der Welt, zu präsentieren. IMMO war mittendrin und hat die fünf größten Trends der Designbranche ausfindig gemacht.

1. Umweltschutz und Bioplastik

Sowohl die Entwürfe der Designer, als auch die Kunstinstalltionen in der Stadt standen ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Das Modelabel COS präsentierte in Zusammenarbeit mit Architekt Arthur Mamou-Mani im Palazzo Isimbardi eine atemberaubenden Galerie aus Torbögen, die vom Innenhof in den Garten führt. Die Besonderheiten: Das komplexe Konstrukt kommt aus dem 3-D-Drucker. Das verwendete Material – eine Mischung aus Holz und Bioplastik – ist biologisch abbaubar.