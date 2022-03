Design der Woche: Eine Sofa gewordene Einladung zum Chillen

Mit verschiedenen Modulen bietet Artemis Freiraum für kreative Lösungen und passt sich persönlichen Bedürfnissen und Wünschen an. Jedes Element kann mit hoher oder niedriger Lehne ausgeführt werden, was eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet. Die auf diese Weise kombinierbaren unterschiedlichen Lehnenhöhen sind nicht nur komfortabel, sondern erzeugen auch eine originelle Optik. Ebenso können zwei Liegeelemente zu einem sehr tiefen Sofa vereint werden – dem sogenannten Bigsofa. Ein klares Statement setzt Artemis mit dem neuen Stoff Napoli auch in puncto Nachhaltigkeit. Die Stoffkreation besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien – 55 Prozent sind Polyester aus recycelten PET-Flaschen und 45 Prozent sind regenerierte Baumwolle. Erhältlich ist Artemis ab € 5.083,– über sedda.at