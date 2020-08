Pharell Williams entwirft Besteck aus CDs

Umweltschutz liegt dem US-amerikanischen Musiker schon lange am Herzen: So legt er etwa bei seiner Modelinie den Fokus auf Nachhaltigkeit und stellt Kleidung aus recyceltem Plastik-Müll her. Für das nachhaltige Besteck-Set „The Pebble“ hat sich sein Kreativlabel „I am Other“ nun mit dem Design-Studio Pentatonic zusammengetan. In einem kleinen Etui vereint es Messer, Gabel, Löffel, Strohhalm und Essstäbchen. Hergestellt wird das geschirrspültaugliche Set aus recycelten CDs. Die Metallschicht wird entfernt, das darunterliegende Polycarbonat gereinigt und geschreddert.

Mit der Materialwahl reduziert Williams das Müllaufkommen seiner eigentlichen Branche – der Musik: Schätzungen zufolge wurden allein in den USA seit 2005 durch den Umstieg auf Streaming-Dienste rund zehn Milliarden CDs und DVDs entsorgt.

"The Pebble" gibt's ab 55 Euro, www.pentatonic.com