„Open House Wien“: Einblick in 50 Gebäude

Außergewöhnliche Gebäude kennenlernen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind: Diese Chance bekommen interessierte Besucher heuer bereits zum 9. Mal beim Festival „Open House Wien“, wo am 10. und 11. September spannende Architekturprojekte in Wien und Umgebung geöffnet werden. Heuer erstmals unter der Leitung von Barbara Libert: „Unser Ziel ist es, Architektur am Puls der Zeit zu vermitteln, die unser aller Leben beeinflusst.“