Mehr Grün für Atzgersdorf: Ein Stadtteil geht neue Wege

Der Lack ist ab

Die Quartiersentwicklung ist hier aber noch lange nicht abgeschlossen, jedoch soll es jetzt grüner werden in Atzgersdorf. Glaubt man den Wiener Verantwortlichen für Stadtplanung, soll das neueste Projekt, das StadtBiotop-Wildquell, zum Vorzeige-Stadtquartier werden. Die ehemaligen Betriebsflächen der Wildschek-Gründe in der Walter-Jurmann-Gasse werden zu einem klimafitten Stadtteil entwickelt.

Park öffnet sich

Direkt an der künftigen S-Station „Benyastraße“ – die laut ÖBB voraussichtlich ab 2032 in Betrieb sein soll – wird aus dem fast vollständig versiegelten Betriebsgebiet der Wildschek Lackfabrik ein zukunftsfähiger und vielfältiger Wohn- und Lebensraum. Highlight des Projekts ist der rund drei Hektar große Park. Der im privaten Besitz gestandene und nach den Prinzipien der englischen Landschaftsarchitektur gestaltete Park wird durch die Entwicklung öffentlich zugänglich. Zwei Biotope sind sein Herzstück.

Zwei Drittel der rund 850 Wohneinheiten werden geförderte Wohnungen sein. Der Entwurf des Architekten Rüdiger Lainer sieht vor, die Fläche mit kompakten Baukörpern geringstmöglich zu bebauen und damit den Park in das Wohnquartier hineinzuziehen und so für wertvollen Erholungsraum und Kühlung in den Sommermonaten zu sorgen. Lainer hat auch die Biotope City in Favoriten mitgeplant und weiß, dass Natur „die Grundlage für die Entwicklung eines sinnlichen und ökologischen Wohlfühlquartiers ist“.

Regenwasser speichern

Der sparsame Bodenverbrauch des städtebaulichen Entwurfs führt gemeinsam mit den geplanten Bauwerksbegrünungen zu einer hohen Speicherung von Regenwasser am Areal. Das kostbare Nass steht in Folge den Pflanzen zur Verfügung. Die CO 2 -Speicherung des Areals wird sich knapp verdoppeln auf etwa 121 Tonnen CO 2 pro Jahr. Die Begrünung des neuen Stadtteils ist also in ihrer Leistung mit dem bestehenden Park vergleichbar.

Auch alternative Energiesysteme wie Geothermie, Fotovoltaik und Wärmepumpen werden zum Einsatz kommen. Die Bauarbeiten sollen 2025 beginnen, die Fertigstellung ist für 2028 geplant.