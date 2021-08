Novelle Wohnungseigentum: Grünes Licht für private Ladestation

Rund 50.000 Elektro- und knapp 100.000 Hybrid-Autos sind zur Zeit auf Österreichs Straßen unterwegs – und sie werden laufend mehr. Eine Hemmschwelle für den Umstieg auf E-Fahrzeuge ist derzeit – noch – das Thema Laden. Während Besitzer von Einfamilienhäusern selbst entscheiden können, ob sie in ihrer privaten Garage eine Wallbox installieren, müssen Mieter und Wohnungseigentümer im Mehrfamilienhaus rechtliche Hürden überwinden.

Denn wer im Eigentumshaus am privaten Parkplatz Maßnahmen wie einer Elektroleitung samt Errichtung einer privaten Ladestation auf eigene Kosten durchführen will, muss die Zustimmung aller anderen Miteigentümer einholen. Das ist in einem großen Haus mit vielen Bewohnern nicht ganz einfach – und manchmal sogar ein Ding der Unmöglichkeit.