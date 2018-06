Neues aus der Immobranche: Studien, Events und Förderaktionen

Private Art Dinner im neuen PhilsPlace

Im Skyloft des Phils Place am Wienerberg fand am Mittwoch für geladene Gäste ein Private Art Dinner mit Kunstwerken von Brigitte Kowanz, Ai Weiwei, Walter Vopava und mehr Künstlern statt. Im Bild: Norbert Winkelmayer ( GF Sans Souci), Kristin Oberweger (PhilsPlace-Managerin), Valentin Kenndler (GF of CAA). www.phils.place