Neues aus der Immobranche: Spatenstiche, Preise und Events

Österreichische Werkstätten neu gestaltet

Vom kleinen Möbelstück bis zum Accessoire: Die Österreichischen Werkstätten auf der Wiener Kärntner Straße bringen künstlerisches Design in alle alltäglichen Lebensbereiche. Sie zeichnen sich durch einzigartige Handwerkskunst aus und gelten als Hotspot für Kunstbegeisterte sowie Designliebhaber. Das wertvolle Sortiment reicht vom Jugendstil bis in die Moderne, auserwählte Stücke stammen von gegenwärtigen Designern. Architekt Kurt Mühlbauer hat das Geschäft in den vergangenen Wochen umgebaut und neu gestaltet, die Kunststücke erstrahlen nun in neuem Licht. Die offizielle Eröffnungsfeier findet im Herbst statt und heißt alle Freunde der österreichischen Kunst willkommen. www.oew.at