Neues aus der Immobranche: Feste, Awards und Neuzugänge

Dorferneuerungspreis geht an Hinterstoder

Der Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis 2018 ist entschieden: Eine interdisziplinäre internationale Jury hat vor kurzem nach einer umfassenden Begutachtung vor Ort bei der abschließenden Bewertungssitzung in St. Pölten die Gemeinde Hinterstoder in Oberösterreich zum Sieger gekürt. Die Jury lobte die Rückwidmung von Baugrundstücken in Grünland, die effiziente Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen zur Wärmegewinnung, die Umnutzung der alten Post für zentrumsnahes Wohnen und die energieeffiziente Umstellung der Ortsbeleuchtung.

Neben der Siegergemeinde Hinterstoder haben es 13 weitere Teilnehmer in die höchste Kategorie geschafft. Konkret sind das jene Orte, die sich durch eine ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität auszeichnen. Darunter sind zum Beispiel St. Andrä in Kärnten, Hopfgarten in Defereggen in Tirol und Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. An neun Teilnehmer wird ein Europäischer Dorferneuerungspreis für besondere Leistungen verliehen. Die Preisverleihung findet von 20. bis 22. September in der Tiroler Gemeinde Fließ statt. www.landentwicklung.org