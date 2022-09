Blumen in allen Varianten

Die Gründer von „We are Flowergirls“ Cecilia Capri und Mathias Assefi-Capri haben ein Slow Fashion-Label ins Leben gerufen, das neben zarten Blumenkränzen auch Sträuße und Arrangements aus Trockenblumen, Headpieces, Accessoires, Schmuck, Interieur Stücke sowie eine eigene Modekollektion umfasst, die fair und aus recycelten Stoffen in einer kleinen ungarischen Couture-Schneiderei produziert wird.

Boutique in der Lange Gasse

Unterstützt werden die Gründer von einem bunten Haufen junger Kreativer. Mit dem Ziel, das Leben mit viel Flower Power, einer großen Portion Freude und Leichtigkeit noch ein bisschen schöner und bunter zu machen. „Mein Kopf ist eher ein 'Creative Mess' als ein strukturiertes Unternehmer-Brain, aber irgendwie klappt’s dennoch auch ganz ohne Business-Plan, Kalkulationen und gesteckten Zielen“, so die Gründerin Cecilia Capri. Das Herz von „We Are Flowergirls“ schlägt nun in ihrer ersten Boutique in der Lange Gasse in Wien-Josefstadt. Neben dem Concept Store „White Bungalow“ in Graz ist dies die neue kreative Homebase der Flowergirls.