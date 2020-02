Neue Gesetze: Bremse für Ferienorte

Hintergrund der Maßnahme ist, dass die hohe Nachfrage die Immobilienpreise in den Skiorten antreibt und den Einheimischen das Leben schwer macht. Weil in beliebten Orten wie Kitzbühel, Schladming, Zell am See oder Ischgl ( Bild) kaum mehr leistbare Grundstücke vorhanden sind, werden Einheimische gezwungen, in andere Gemeinden abzuwandern.

Aktuelle Zahlen zeigen, wie stark die Preise gestiegen sind: So kostet im Promi-Skiort Kitzbühel ein Quadratmeter (Eigentumswohnung und Haus) rund 8.880 Euro im Median. Die Spitzenpreise sind freilich noch höher. Auch in anderen Gemeinden sind die Kaufpreise beträchtlich gestiegen.