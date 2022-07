Der Mustermann: Die bunten Interior-Designs von Arthur Arbesser

Der Ausflug in die Welt des Interior Designs war eine Herausforderung, die der Modedesigner gerne annahm – geht es doch in beiden Fällen um das gekonnte Spiel mit Stoffen, Garnen und Farben. Und naheliegend war es zudem„Gerade habe ich auch meine zweite eigene Tableware-Kollektion herausgebracht. Immer wieder wurde ich auch bei meinen Modepräsentationen darauf angesprochen, dass meine Muster auch für die Einrichtung schön wären. Also habe ich darauf reagiert. Bunt gemusterte Tischtücher, Servietten und Platzsets sind nun mal der Anfang,“ verrät der frühere Armani-Schüler.