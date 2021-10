Möbel-Ausstellung "Home Stories": Von Loos bis Warhol

„Aus unserem Zuhause wurde vielfach Wohn-, Arbeitsort, Kindergarten und Schule in einem. Die Ausstellung bietet Anregungen für den Umgang mit aktuellen Herausforderungen und neuen Anforderungen an das eigene Zuhause“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group. Die Ausstellung beginnt mit zeitgenössischem Interieur, und skizziert das gegenwärtige Umdenken im Wohnbereich. Ein markantes Beispiel dafür ist die Mikro-Wohnung „Yojigen Poketto“ (4D-Nische) des Architekturbüros Elii aus Madrid, die dank wandlungsfähiger Einbaumöbel mit einem Minimum an Fläche auskommt. Einen grundlegenden Wandel haben Plattformen wie Airbnb, Instagram und Pinterest hervorgebracht: sie tragen dazu bei, dass wir unsere eigene Wohnung jederzeit publizieren können. Der britische Designer Jasper Morrison demonstriert in einem eigens für die Ausstellung erstellten Bilder-Essay die Bedeutung von Gegenständen und Objektarrangements für Stimmung und Charakter einer Wohnung.

Wo: Möbelmuseum Wien Andreasgasse 7, 1070 Wien www.moebelmuseumwien.at

Wann: 20. Oktober 2021 bis 29. Mai 2022