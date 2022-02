30 Quadratmeter: Kleine Wohnung, großer Ausblick

Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG, sieht noch Potenzial für Mikrowohnungen: „Es gab immer beachtliche Nachfrage für sehr kleine Wohneinheiten, aber kaum Angebot. Dieser Nachholbedarf ist nun weitgehend gedeckt und jetzt geht dieser Teilmarkt in eine normale Phase über. Mikroapartments sind in einer Reihe unserer Projekte Teil des Nutzungsmixes und werden es auch in Zukunft bleiben. Es ist kein allzu großer Markt, aber es ist wichtig, dass es auch hier für Wohnungssuchende ein adäquates Angebot gibt.“

Aktuell entwickelt die Buwog als Teil ihres Wohnungsmixes Mikroapartments in den Projekten Rivus Vivere, Helio Tower, am Laaerberg bei Monte Laa, im „Deck 10“, am Nordbahnhof, in Schöneck13 und im kürzlich fertiggestellten Marina Tower. Das in unmittelbarer Nähe des Wiener Hauptbahnhofs entstehende „Deck 10“ bietet Ein-Zimmer-Wohnungen mit 37 Quadratmeter Wohnfläche und Balkon. Die Gemeinschaftsterrasse kann für Urban-Gardening oder BBQ-Feste genutzt werden. Mit einem eigenen Co-Working-Space kann Wohnen und Arbeiten gut verbunden werden.

Wer kauft?

Wer sind die Menschen, die Mikroapartments kaufen oder mieten? „Kleinwohnungen mit ca. 35 bis 40 Quadratmetern Wohnnutzfläche werden im Mietsegment von jüngeren Personen meist als Erst-, Studenten- oder Singlewohnung angefragt aber auch von Pendlern zur Zweitwohnsitznutzung oder Anlegern zum Kauf. Denn die Anlage in Wohnimmobilien ist nach wie vor stark nachgefragt, in Ermangelung guter Alternativen am Kapitalmarkt“, so Karina Schunker.

Das Projekt Triiiple in Erdberg, das Mikrowohnungen sowohl in Eigentum als auch Miete anbietet, ist ein Projekt der Are Development und Soravia. Soravia setzt weiterhin auf Projekte, die einen kleinen Anteil an Mikrowohnungen vorsehen, wie Christian Farnleitner, Geschäftsführer Soravia Projektentwicklung Österreich, bestätigt: „Die Nachfrage nach Mikrowohnungen ist nach wie vor sehr hoch. Sie sind vor allem für Investoren, die die Wohnung anschließend vermieten möchten, von Interesse. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Investoren lieber mehrere kleinere Apartments als ein großes erwerben. Zur Eigennutzung werden nach wie vor eher größere Apartments mit zumindest einem separaten Schlafzimmer nachgefragt.“

Küche inklusive

Eines dieser Projekte wird aktuell gemeinsam mit S+B in der Donaucity errichtet: Die Danube Flats werden mit 180 Metern Höhe und 48 Stockwerken ab 2024 der höchste Wohnturm Österreichs sein. „Die Mikrowohnungen der Danubeflats sind mit einer Küche ausgestattet, darüber hinaus wird es auch einen Vorschlag für eine komplette Möblierung der Apartments geben“, so Farnleitner.