Designer-Möbel, die Wald schaffen: One for Hundred

Ausstellung: SHE.MADE

Zeitgenössische Produktdesignerinnen im Porträt

Mit SHE.MADE findet im Salon am Schwarzenbergplatz von Nicole Adler eine Ausstellung statt, die Arbeiten von sechs Frauen von geführten Designstudios zeigt, die das zeitgenössische Produktdesign in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich prägten. Neben Keramiken von Onka Allmayr Beck und Möbel von One for Hundred werden auch Werke von Dottings, Lucy.D, Polka und Nadja Zerunian zu sehen sein. Die Werkschau wird als Installation eines intimen Wohnraums präsentiert, in dem die Objekte sich scheinbar beiläufig und selbstverständlich in ihre Umgebung einfügen. So wie es gutes Design eben tut.

Zwischen 29. April und 13. Mai im Salon am Schwarzenbergplatz.

Anmeldung unter nic@nicoleadler.com